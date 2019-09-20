Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, boş olan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken 49 ilin Emniyet Müdürü de değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, boş olan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken 49 ilin Emniyet Müdürü de değişti.
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