HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İnegöl programı netleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’nın İnegöl ilçesine yapacağı ziyaret programı netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İnegöl programı netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’nın İnegöl ilçesine yapacağı ziyaret programı netleşti. Erdoğan yarın 13:30’da İnegöl’e gelecek ve günün boyu burada olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnegöl ziyaretiyle ilgili Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, İl Başkanı Ayhan Salman ve İlçe Başkanı Mustafa Ersan basın toplantısı yaptı. İl Başkanı Ayhan Salman, "Allah nasip ederse yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan fuarımızı ziyaret edecek. Bizim için çok onur verici. Cumhurbaşkanımız saat 13:30 gibi İnegöl’e gelecek. Önce Mobilya Dekorasyon Fuarını ziyaret edecek. Daha İnegöllülerle bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Mobilya fuarı İnegöl için önemli. Tabii uzun bir aradan sonra İnegöl’de cumhurbaşkanımızı ağırlamak bizler için çok güzel. Uzun bir süre inegöl’de olacak. Fuar ziyaretinin ardından İnegöl’de şehir turu yaptırmayı düşünüyoruz. İnegöl Bursa için önemli ilçelerden biri. Mobilyanın da başkenti. Cumhurbaşkanımızın her Bursa’ya gelişiyle azmimizi, motivasyonumuzu, heyecanımızı artırdı. İnegöl’e gelişiyle mobilyacının inşallah azmi, heyecanı artacak. Türkiye çok önemli bir gündem yaşıyor. Bir taraftan Suriye ile ilgili önemli operasyonlar planlanmış... Mehmetçiğimizin barış için oraya müdahale ettiği bir dönemde cumhurbaşkanımızın İnegöl’ü önemsemesi, mobilya fuarımızı ziyareti çok onur verici bir durum. Halkımızı, cumhurbaşkanımızı coşkuyla, sevgiyle ağırlamak için bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız daha sonra teşkilat mensuplarımızla birlikte akşam yemeğine katılacak ve yemek sonrası İnegöl’den ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İnegöl programı netleşti

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyatSuriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat
Avcılar’da eski yapıların fiyatı dip, yenilerin tavan yaptıAvcılar’da eski yapıların fiyatı dip, yenilerin tavan yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.