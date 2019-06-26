HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya ve Çin ziyareti bugün başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımız, Japonya’da G-20 toplantılarının yanı sıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak” dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya ve Çin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya ve Çin ziyareti bugün başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımız, Japonya’da G-20 toplantılarının yanı sıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya ve Çin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya ve Çin ziyareti bugün başlıyor. Türkiye, ulusal çıkarları ve küresel barış için stratejik platformları değerlendirmeye, her ülke ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Altun, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Japonya’da ekonomileri en büyük ülke liderlerini buluşturacak G-20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanımız, ticaret savaşlarının yoğunlaştığı bir dönemde serbest ticaretin, sürdürülebilir büyümenin ve küresel ekonomik istikrarın önemini anlatacak. Cumhurbaşkanımız, Japonya’da G-20 toplantılarının yanı sıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak. G-20 Zirvesi’nden sonra Pekin’e bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Türkiye-Çin ilişkilerini daha da ileri taşıyacak konuları masaya yatıracak.”

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Öztrak: Ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedirÖztrak: Ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedir
CHP Sözcüsü Öztrak: “Hizmet tüm halk için yapılacaktır”CHP Sözcüsü Öztrak: “Hizmet tüm halk için yapılacaktır”

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
İYİ Partili isim feci şekilde darp edildi

İYİ Partili isim feci şekilde darp edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp evlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı kareye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu: Referanduma hazırız

Kılıçdaroğlu: Referanduma hazırız

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı! İmamoğlu ve ailesinin mal varlığı açıklandı

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.