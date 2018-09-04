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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:21 | Son Güncelleme

Gabon'un Ankara Büyükelçisi Bernard Avouma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabon'un Ankara Büyükelçisi Bernard Avouma'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Avouma, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Avouma'nın, eşi ve büyükelçilik mensubunu Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gabon Büyükelçisi Bernard Avouma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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