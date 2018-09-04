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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 15:44 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Bhattacharyya, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Bhattacharyya'nın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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