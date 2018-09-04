Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Köprülü, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Köprülü'nün eşi, oğlu ve bazı büyükelçilik mensupları takdimin ardından, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

