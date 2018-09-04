Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
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