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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 21:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç

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