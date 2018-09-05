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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 20:29 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul ettiTBMM Başkanı Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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