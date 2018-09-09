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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne geldi.

Erdoğan, sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı burada kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

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