Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Francisco Gonzalez Rodriguez'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.
Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
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