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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabul 1,5 saat sürdü.

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