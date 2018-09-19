Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat 40 dakika sürdü.

Kabulde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

