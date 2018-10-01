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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:38 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ı kabul Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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