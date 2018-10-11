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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan

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