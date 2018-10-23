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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 18:01 | Son Güncelleme

İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Hellgren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Hellgren'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü güven mektubu İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren

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