Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Ali Erba\u015f'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan kabul, 1 saat 10 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNERZavall\u0131 adam 47 y\u0131l ak\u0131l hastanesinde unutulduMelih G\u00f6k\u00e7ek sorusuna ilgin\u00e7 yan\u0131t: Ne s\u00f6ylemem laz\u0131m?G\u00f6rme yetisi azalan B\u00fc\u015fra'n\u0131n tedavisi i\u00e7in 25 bin lira gerekiyor
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