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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:27 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü Çankaya Köşkü İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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