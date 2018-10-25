Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130nsan Kaynaklar\u0131 Ofisi Ba\u015fkan\u0131 Salim Atay'\u0131 kabul etti.\n\u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fc'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabul, 25 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNERSimit yiyerek zay\u0131flayabilirsiniz! Nas\u0131l m\u0131...Meteoroloji uyarm\u0131\u015ft\u0131! Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili olduDiyarbak\u0131r-Bing\u00f6l karayolu \u00fczerinde yolcu otob\u00fcs\u00fc devrildi: \u00c7ok say\u0131da yaral\u0131
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