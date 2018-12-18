Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Malezya Savunma Bakan\u0131 Muhammed Sabu'yu kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde ger\u00e7ekle\u015fen kabul, 40 dakika s\u00fcrd\u00fc.\nKabulde, Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Ya\u015far G\u00fcler de yer ald\u0131.Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyard\u0131! Sofralar\u0131m\u0131za giriyorRus askeri kargo gemisi \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'ndan ge\u00e7tiRadyo programc\u0131s\u0131 Cem Arslan'\u0131n b\u0131\u00e7aklanmas\u0131 davas\u0131nda g\u00f6revsizlik karar\u0131\u00a0
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