Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u00dcrd\u00fcn Ba\u015fbakan\u0131 ve Savunma Bakan\u0131 \u00d6mer er-Rezzaz'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabul, 1 saat s\u00fcrd\u00fc.So\u011fuk havalarda antibiyotik yerine t\u00fcketiliyor!\u0130zmir'de kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131Yalova\u2019da karayollar\u0131 ekipleri 'kar' alarm\u0131nda
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