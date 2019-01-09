Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Ali Erba\u015f ve beraberindeki heyeti kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen kabul, 1 saat 10 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNEROnu b\u00f6yle g\u00f6rmediniz! Bak\u0131n hangi \u00fcnl\u00fcym\u00fc\u015fElaz\u0131\u011f merkezli silah ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 operasyonu: 13 g\u00f6zalt\u0131Bu foto\u011fraflar bug\u00fcn T\u00fcrkiye'de \u00e7ekildi
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