Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurulu (Y\u00d6K) Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Yekta Sara\u00e7'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen kabul 1 saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNER13 saatlik yemek!'Bilal Erdo\u011fan'\u0131n ad\u0131 \u0130BB Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ge\u00e7iyor'Ekrem \u0130mamo\u011flu'ndan Ba\u011fc\u0131lar'da esnaf ziyareti
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