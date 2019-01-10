Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, CHP'nin \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Beylikd\u00fcz\u00fc Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu'nu kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen kabul 50 dakika s\u00fcrd\u00fc.En iyi \u00e7\u0131plak sahneler\u00d6nce tahliye sonra yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131! Eren Erdem'in avukatlar\u0131 harekete ge\u00e7tiCHP'nin Bursa aday\u0131 Bozbey gazetecilerle bulu\u015ftu
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