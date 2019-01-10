Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 (M\u0130T) Ba\u015fkan\u0131 Hakan Fidan'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen kabul 1,5 saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNER\u015eark\u0131c\u0131 \u00d6zg\u00fcn'\u00fcn inan\u0131lmaz de\u011fi\u015fimi! \u00d6yle bir hale geldi ki...Korkutan deprem! 4.8 \u015fiddetinde sallad\u0131Mariam Kavak\u00e7\u0131 \u00e7ok tart\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131! Karde\u015fi de Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'nda
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