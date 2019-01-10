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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 21:48 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1,5 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü MİT Başkanı Hakan Fidan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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