Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 (M\u0130T) Ba\u015fkan\u0131 Hakan Fidan'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen kabul 1 saat 10 dakika s\u00fcrd\u00fc. Elon Musk yay\u0131nlad\u0131! \u0130\u015fte yeni uzay arac\u0131n\u0131n ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriAk\u015fener, Ceren Damar'\u0131n ailesine taziye ziyaretinde bulunduBakan \u00c7avu\u015fo\u011flu: G\u00fcvenli b\u00f6lge, Suriye\u2019nin istikrar\u0131\u00a0i\u00e7in \u00f6nemli
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