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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1 saat 10 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MİT Müsteşarı Hakan Fidan

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