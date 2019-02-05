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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 20:23 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kabul Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

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