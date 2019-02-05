Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.
Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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