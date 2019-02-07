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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Matis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Matis'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi güven mektubu Kabul Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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