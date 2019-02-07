Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazır olduğunu bildirdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini kabulünde, heyeti misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere Türk-Amerikan iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamasını diledi. Amerikalı heyet ile son olarak 2017'nin ekim ayında bir araya geldiklerini söyleyen Erdoğan, oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı. Bugünkü istişarelerin de iki ülkenin önünde yeni vizyonlar açacağına olan inancını ifade eden Erdoğan, "Son görüşmemizden bu yana Türkiye olarak pek çok sınamayla yüz yüze kaldık. Türkiye-ABD ilişkilerinin test edildiği, şoklara ve krizlere karşı dayanma gücünün denendiği dönemleri yaşadık. Hamdolsun tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık. Bugün son dönemde yaşadığımız onca badireye rağmen Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında geleceğe çok daha umutla bakıyoruz." diye konuştu.

Müşterek noktaların, görüş ayrılıklarından kat kat fazla olduğuna inandığını belirten Erdoğan, "Gerilimin yerini, iş birliği ve dayanışmanın almasında en önemli faktörlerden biri, değerli dostum Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişimdir. Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif, Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır." değerlendirmesinde bulundu. - "Başkan da Türkiye ile iş birliğini ilerletmeyi arzu ediyor" Bu süreçte Amerikan-Türk Konseyi ile Amerikan Ticaret Odasının da ilişkilerin geliştirilmesine, aradaki pürüzlerin giderilmesine, iş birliğinin tekrar rayına oturtulmasına ciddi katkılarda bulunduğunu kaydeden Erdoğan, başta heyetteki yatırımcılar olmak üzere tüm dostlarına teşekkür etti. Mevcut iş birliğinin daha da güçleneceğine inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş çıkışlar yaşasak da ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Bu aşamada ikili ilişkilerimizde önümüze bakmak ve olumlu bir gündeme odaklanmak istiyoruz. Başkan Trump da bu konuda benimle aynı kanaati paylaşıyor. Sayın Başkan da Türkiye ile iş birliğini ilerletmeyi, ortak menfaatler temelinde kuvvetlendirmeyi arzu ediyor. Dışişleri Bakanım, dün Washington'da gerçekleştirilen DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu toplantısına katıldı ve ikili temaslarda bulundu. 5 Şubat'ta Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantıları yine Washington'da yapıldı."

- "Bunun faturası yıllar sonra ortaya çıkacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin bölgede terör örgütlerinin özellikle istismar edeceği bir otorite boşluğu oluşturmamasının son derece önemli olduğunu vurguladı. "Bu noktada Türkiye, ABD'nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu zaten Sayın Başkan'a bizzat 'DEAŞ ile mücadele konusunda herhangi bir tereddüdünüz varsa, bunu terör örgütleriyle ortadan kaldırmayı hedefliyorsanız, burada sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama biz çok ciddi, kararlı olarak bu DEAŞ'ı burada sıfırlarız, yok ederiz. Bunu El Bab'da gösterdik. Biz El Bab'da 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Biz, stratejik ortağımızın, kalkıp da bu tür terör örgütleriyle böyle bir işe girmesini doğru bulmuyoruz.' Bunları kendilerine söyledik ama maalesef bu adım malum YPG/PYD ile yürütüldü. Bunun bedelinin, faturasının yıllar sonra ortaya çıkacağını ben de tahmin ediyorum." Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla binlerce teröristin etkisiz hale getirildiğine işaret eden Erdoğan, bu sayede 300 bine yakın Suriyelinin ülkelerine geri dönmelerini sağladıklarını anlattı.

Türkiye'nin güvenli hale getirdiği alanların, Suriye'nin en huzurlu, güvenilir, barışçıl toprakları olduğunu vurgulayan Erdoğan, Cerablus'tan Afrin'e kadar Türkiye'nin kontrolünde bulunan bölgelerde farklı dinlere, dillere, kültürlere sahip Suriyelilerin barış içinde yaşadıklarını söyledi. - "Ülkemiz bütün hazırlıklarını tamamlamıştır" Bölgede 1 milyon Arami olduğuna değinen Erdoğan, Aramilerin birçoğunun PYD/YPG tarafından öldürüldüğünü birçoğunun da Suriye'yi terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Türkiye'nin hepsine gönlünü açtığını hatırlatan Erdoğan, "Kobani Hareketinde 300 bin Kobanili oradan Türkiye'ye göçtü. Şu anda hala ülkemizdeler. Biz, bunları Türkiye'den derdest etmedik. Niye? Bize sığınıyorsa biz bunları buradan derdest edemeyiz. Bize tarih bunu öğretti. Bize, tarih, medeniyetimiz bunu öğretti. Onun için derdest edemeyiz. Bunun yanında sağlık hizmetlerinden eğitime, ticaretten güvenliğe, tarıma kadar buradaki kardeşlerimiz şu anda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyor." şeklinde konuştu.