Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Bugün bin 800'ün üzerinde Amerikan firmasının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini aktaran Erdoğan, bu firmaların son 16 yılda 10 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yaptığını ve yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Erdoğan, Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin bir önceki yıla göre 17 basamak yükselmesinin bu gayretlerinin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bugün Gayri Safi Milli Hasıla bakımından dünyanın satın alma gücüne göre en büyük 13'üncü, Avrupa'nın en büyük 5'inci ekonomisi olduğunun altını çizen Erdoğan, gerek iş yapma kolaylığı gerekse altyapı yatırımları konusunda Türkiye'yi her açıdan cazip hale getirdiklerini belirtti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini kabulünde, Türkiye'nin tüm olumsuz şartlara rağmen bölgesinde bir istikrar adası olmaya devam ettiğini söyledi.

- "75 milyar dolara doğru adımları atmamız lazım"

Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde seyretmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, bunun iki ülkenin potansiyelinin son derece altında bir rakam olduğunun altını çizdi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hususu daha önce Başkan Trump'ın da dikkatine getirmiştim. Sayın Başkan da son telefon görüşmemizde bana ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarmayı teklif etti. Ben de 'tabii memnuniyetle' dedim. Öyleyse şimdi 75 milyar dolara doğru adımları atmamız lazım. Bunu başarmamamız için hiçbir sebep yok." dedi.

Hizmet sektörlerinin de iki ülke için önemli fırsatlar sunduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin turizm açısından da çok ciddi bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Erdoğan, "Nitekim iç ve dış turist almada 2018'in son rakamı 40 milyon dışarıdan, 6 milyon da bizim kendi yurtdışındaki vatandaşlarımız olmak üzere 46 milyon turist çektik." diye konuştu.

ABD'den Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının bir yıl aradan sonra yeniden 450 bine ulaştığı bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 milyonu bulan yabancı turist sayısı içinde bu rakamın çok düşük kaldığını düşündüğünü dile getirdi.