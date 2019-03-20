Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Libya Ulusal Mutabakat H\u00fck\u00fcmeti (UMH) Ba\u015fkanl\u0131k Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Fayiz es-Serrac'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabul, 1 saat 20 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNERAvrupa'n\u0131n en ucuz kenti belli oldu!"Bunlar\u0131n belediyecilik karneleri s\u0131f\u0131r"Bakan Pekcan: Y\u00f6resel \u00fcr\u00fcnlerin marketlerde bulundurulmas\u0131n\u0131 zorunlu k\u0131l\u0131yoruz (3)