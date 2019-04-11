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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:26 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kabul Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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