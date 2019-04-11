Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Ali Erba\u015f'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti. Yok art\u0131k! Lamborghini'sini swarovski ile kaplatt\u0131Bolu\u2019da, 50 y\u0131ll\u0131k muhtar 1 oy farkla yeniden se\u00e7ildiT\u00fcrkiye\u2019deki ilk yorulma cihaz\u0131 KB\u00dc taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum