Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, eski AB Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Jose Manuel Barroso'yu kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde ger\u00e7ekle\u015fen kabul 1 saat s\u00fcrd\u00fc.\nKabulde Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak da haz\u0131r bulundu.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan Anayasa Mahkemesinin kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131Eski AB Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Jose Manuel Barroso'yu Be\u015ftepe'de