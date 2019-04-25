Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 (M\u0130T) Ba\u015fkan\u0131 Hakan Fidan'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen kabul, yakla\u015f\u0131k bir saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNER Sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmeleri neden olur? \u0130\u015fte \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcG\u00f6mlek ve papyonlu pazarc\u0131 aile, ilgi oda\u011f\u0131 oldu\u0130stanbul \u0130BB Meclisi'nde 3. oturum
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