Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ile K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy'u kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.Hapis cezas\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen san\u0131k, duru\u015fmada y\u00fcz\u00fcne asit d\u00f6kt\u00fc\u0130Y\u0130 Parti'li Pa\u00e7ac\u0131: YSK'y\u0131 \u0130stanbullu se\u00e7menlerin iradesini ilan etmeye davet ediyorumKaramollao\u011flu: Bizim camiye kar\u015f\u0131 olmam\u0131z d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclemez