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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kabul Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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