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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 18:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabul TÜSİAD

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