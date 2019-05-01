Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrk Sanayicileri ve \u0130\u015f \u0130nsanlar\u0131 Derne\u011fi (T\u00dcS\u0130AD) Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyelerini kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti. Bu \u00f6nerilere dikkat! Metabolizman\u0131z\u0131 5 ad\u0131mda Ramazan'a haz\u0131rlay\u0131nErdo\u011fan'n\u0131n Be\u015ftepe'deki kabulleri\u00a0CHP'li \u00d6ztrak: Milletin iradesini masada de\u011fi\u015ftirmenin pe\u015findeler