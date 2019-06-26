Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Ali Erba\u015f'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.Me\u011fer o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcden kurtulman\u0131n en etkili yolu...Rusya: "K\u00f6rfez krizi diyalogla \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcr, ABD\u2019nin yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 diyaloga engel"Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc