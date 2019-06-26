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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 18:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kabul

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