Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u00d6zbekistan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabulde, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu da haz\u0131r bulundu.Buras\u0131 \u0130stanbul'un g\u00f6be\u011fi! Sokak ortas\u0131nda ya\u015fananlara kimse inanamad\u0131Evin cam\u0131na \u00e7arp\u0131p yaralanan atmaca korumaya al\u0131nd\u013158 saniyede 8 k\u00f6fte yemek i\u00e7in yar\u0131\u015ft\u0131lar
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