Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 (M\u0130T) Ba\u015fkan\u0131 Hakan Fidan'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.PARTNER Son halini g\u00f6ren tan\u0131yam\u0131yor! \u00dcnl\u00fc oyuncu eridi\u0130stanbul'da sahte i\u00e7ki operasyonu\u00c7ankaya\u2019da Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi e\u011fitim semineri
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