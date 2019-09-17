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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

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