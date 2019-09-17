Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Surp P\u0131rgi\u00e7 Ermeni Hastanesi Vakf\u0131 Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Bedros \u015eirino\u011flu'nu kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabul, yar\u0131m saat s\u00fcrd\u00fc.\u0130znik'te muhte\u015fem ke\u015fif! \u00c7ift\u00e7i buldu\u2018K\u0131z Karde\u015fim E\u011fitim T\u0131r\u0131\u2019 Ordulu kad\u0131nlarla bulu\u015ftuAK Parti'den yarg\u0131 reformu paketi a\u00e7\u0131klamas\u0131
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