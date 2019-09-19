Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 19 Eyl\u00fcl Gaziler G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk ve beraberindeki gazileri kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.Gece kul\u00fcb\u00fcnden eve giderken ya\u015fand\u0131! Olanlara dayanamad\u0131Minib\u00fcs hafriyat kamyonuna \u00e7arpt\u0131:\u00a01'i kad\u0131n 2 a\u011f\u0131r yaral\u0131\u0130\u015eKUR\u2019dan istihdam garantili tekstil kursu
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