Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 (M\u0130T) Ba\u015fkan\u0131 Hakan Fidan'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen kabul, 2 saat s\u00fcrd\u00fc.Erzurum'da 3 bin y\u0131l sonra heyecanland\u0131ran ke\u015fif\u0130zmir'de 410 \u00e7ocuk koruyucu ailenin yan\u0131ndaG\u00f6n\u00fcll\u00fcler Top Tepesi\u2019nden \u00e7\u00f6p toplad\u0131
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