Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli köyünden gelen ilköğretim öğrencilerini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Anıtı'nda buluştu.

Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan t-shirtler giyen ve kendisini asker selamıyla karşılayan öğrencilerle sohbet etti.

Çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye eden Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirerek Instagram hesabından paylaştı.

Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'nı ziyaret eden vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

