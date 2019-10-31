Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130ngiliz \u015fark\u0131 s\u00f6z\u00fc yazar\u0131 ve yorumcu Yusuf \u0130slam'\u0131 kabul etti.\nAK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNER Me\u011fer sap\u0131k milyarder...Bomba iddia!Sivas'ta apartman teras\u0131nda yang\u0131n\u0130\u015f\u00e7i servis midib\u00fcs\u00fc devrildi: 1 \u00f6l\u00fc, 15 yaral\u0131\u00a0
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