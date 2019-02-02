Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulünde ezan yasağını protesto eden vekiller de yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul ettiği Arap kökenli İsrail milletvekilleri arasında ezan yasağını protesto etmek için İsrail parlamentosunda (Knesset) ezan okuyan Ahmad Tibi ve Talab Abu Arar da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap kökenli milletvekillerini Tarabya’da bulunan Huber Köşkünde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün kabul ettiği Arap kökenli İsrail milletvekilleri arasında ezan yasağını protesto etmek için İsrail parlamentosunda (Knesset) ezan okuyan Ahmad Tibi ve Talab Abu Arar da yer aldı.
Hatice Ruken Kılıç İstanbul'da yakalandı
İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı
Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek