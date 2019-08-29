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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı fuarda Rus pilotlardan gösteri uçuşu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’da katıldığı MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda akrobasi uçakları gösteri uçuşu yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle katıldığı Moskova’daki MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı bugün de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı fuarda Rus pilotlardan gösteri uçuşu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’da katıldığı MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda akrobasi uçakları gösteri uçuşu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle katıldığı Moskova’daki MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı bugün de devam ediyor. Zhukovsky’de düzenlenen fuarın 3’üncü gününde Yak-52 ve Yak-54 model akrobasi uçakları gökyüzüne “MAKS 2019” yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Salı günü katıldığı ve Putin ile birlikte açılışını yaptığı fuar tüm dünya tarafından ilgiyle takip edildi. Erdoğan ve Putin, fuarda Rusya’nın 5. nesil savaş uçağı olan SU-57’yi birlikte incelemişti.
MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı yarın sona erecek.

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