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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA METRO HATTININ İLK SEFERİ YAPILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 19:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını yaptı.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA, İSTANBUL (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını yaptı. Erdoğan, metronun ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Katıldı.

Görüntü dökümü
-Erdoğan'ın metro hattına girişi
-Erdoğan'ın metroda hareketi
-Genel ve detaylar

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