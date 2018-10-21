CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA METRO HATTININ İLK SEFERİ YAPILDI 

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA, İSTANBUL (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını yaptı. Erdoğan, metronun ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Katıldı.
Görüntü dökümü
-Erdoğan'ın metro hattına girişi
-Erdoğan'ın metroda hareketi
-Genel ve detaylar
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