Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ikili ve bölgesel ilişkilerde hayırlı sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Kırgızistan ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, ziyaretin iki ülkenin ortak geçmişlerinden güç alan ilişkilerinin daha da gelişmesine vesile olacağına inandığını belirtti.

Başkan Erdoğan, ziyarette mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile gündemlerindeki tüm konuları değerlendirdiklerini, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını gerçekleştirdiklerini ve FETÖ ile mücadelede atılabilecek müşterek adımları ele aldıklarını aktardı.

- "Göçebe Oyunları'nı 2020'de ülkemizde düzenleyeceğiz"

İki ülke arasında siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirme konusunda ortak kararlılığı gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş forumunda yatırımları teşvik edecek her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek olan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii'nin açılışını gerçekleştirdik. 3. Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldık. Kırgızistan'ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz.