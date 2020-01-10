Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Başbakanı Tatar'ı kabulü sona erdi

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, KKTC Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar'\u0131 kabul\u00fc sona erdi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dolmabah\u00e7e Ofisi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen g\u00f6r\u00fc\u015fme, yakla\u015f\u0131k 1,5 saat s\u00fcrd\u00fc.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130\u015fte d\u00fc\u015fen Ukrayna u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 vuran f\u00fcze... Kod ad\u0131 Tor!Usuls\u00fcz sa\u011fl\u0131k kurulu raporu operasyonua 52 g\u00f6zalt\u0131\u0130n\u015faat alan\u0131nda heyelan; toprak y\u0131\u011f\u0131n\u0131 alt\u0131nda kalan i\u015f\u00e7i kurtar\u0131ld\u0131
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