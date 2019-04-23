Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna, küçük Ozan oturdu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 6'ncı sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu'na devretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile beraberindeki öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada düzenlenen törende koltuğunu Kuvayi Milliye Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı.

'TBMM, BAĞIMSIZLIĞA GİDEN YOLUN ÖNCÜSÜ OLMUŞTUR'

Devir töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan ile birlikte TBMM’nin dualarla, tekbirlerle, salavatlarla açılışının 99'uncu yıl dönümünü de kutladıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Vatanımızın işgal edildiği bir dönemde Ankara'da açılan TBMM, bağımsızlığımıza giden yolun da öncüsü olmuştur. TBMM'nin gönüllerde yaktığı bağımsızlık ateşi, kısa sürede tüm Anadolu'yu sarmış, en karanlık günlerde milletimize güç, cesaret ve umut aşılamıştır. Tarihimizdeki böylesine anlamlı bir günün, siz çocuklara armağan edilmesi son derece manidardır. Bu, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir. Bu, devletimizi kuranların sizlere olan inancının bir sembolüdür, bir ifadesidir. Bu aslında, ülkemiz çocuklarına verilen bir önemin işaretidir. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. İnşallah sizler, çalışkanlığınızla, başarılarınızla ve heyecanınızla Türkiye'yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. Sizlerin ellerinde bu ülke, dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşacaktır. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin, heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin. Hayallerinizin önüne hiç bir engel koymayın. Unutmayın, sizler 2200 yıllık tarihi şanlı zaferlerle, fetihlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler anne babalarınızla beraber 82 milyonun da göz bebeğisiniz. İnşallah son 17 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlere daha güzel bir gelecek sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

'ÇOK GÜZEL BİR ÜLKENİN ÇOCUKLARIYIZ'

Ozan Sözeyataroğlu ise şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920'de TBMM’yi açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların imrenerek baktığı bizler, çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Hepimize güzel nice bayramlar diliyorum. Bizleri makamında ağırlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler, vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, çalışkan olmayı, dürüst olmayı, değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu emanetle ülkemizi, en güzel yerlere taşıyacağız. Bizlere verdiğiniz güvene, değere ve sevgiye layık olacağız. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI

Konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ozan Sözeyataroğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Ara tatiller, kısa tatiller olabilir" açıklamasıyla ilgili, "Kabinemle bu konu hakkında görüşeceğiz. Açıkçası ben şu anda olumlu bakıyorum" dedi. Sözeyataroğlu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili yöneltilen soru üzerine, "Futbolu pek takip etmiyorum, onun için bu konu hakkında yorum yapamayacağım" diye konuştu.

Son zamanlarda hayvanlara yapılan kötü muamele ve işkenceyle ilgili soruları da yanıtlayan Ozan Sözeyataroğlu, "Bu konu hakkında asla mutlu değilim. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları bakanlarımızla yapacağız" dedi.

'BENİM SÖYLEYECEKLERİMİ SÖYLEDİ'

Sözeyataroğlu, bir basın mensubunun, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnun musunuz? Kabinede bir revizyon öngörüyor musunuz?" sorusuna ise "Zaten yeni kabinem burada ve bugün ilk günümüz. Bence sistem başarılı bir şekilde gidiyor, aşılamayacak bir sorunumuz yok" cevabını verdi. Sözeyataroğlu'nun cevabı üzerine gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı, sanki benim söyleyeceklerimi söyledi" dedi.

Sözeyataroğlu, İstanbul'daki seçim tartışmalarıyla ilgili olarak da "Bu konu hakkında bir bilgim yok. Tek gündemimiz 23 Nisan" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU'NUN TELEFONU BENDE YOK'

Ozan Sözeyataroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğraması ve arayıp, aramayacağının sorulması üzerine de, "Telefonu bende yok, onun için arayamayacağım ama her türlü şiddete karşıyız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından çocuklara bisiklet hediye etti.

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