Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Alman basınında

Frankfurter Rundschau gazetesi de birinci sayfasından geniş yer verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını istediği ve cinayet komplosundan bahsettiği vurgulandı.

Erdoğan'ın grup konuşmasının bir bölümünü Kaşıkçı cinayetine ayırdığı kaydedilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın planlı bir cinayete kurban gittiğini söylediği belirtildi.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad yönetiminden olayın aydınlatılmasını istediği ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi hadisesindeki açıklamalarını inandırıcı bulmadığı vurgulanarak, Erdoğan'ın bunları reddettiği ifade edildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı manşetten vererek, ''Erdoğan: Kaşıkçı planlanan bir cinayete kurban gitti'' başlığını kullandı.

Bazı gazeteler konuşmayı manşetlerine taşırken bazıları da birinci sayfalarında geniş yer ayırdı.

BERLİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalar, Alman yazılı basınında geniş yer buldu.

Erdoğan'ın cinayetten Suudi yönetimini sorumlu tuttuğu ifade edilen haberde istihbarat ve güvenlik birimlerindeki bulgulara göre Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı bir cinayet olduğunu açıkladığına işaret edildi.

Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesinin birinci sayfasında da Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, ''Planlı cinayetti'' ifadesini kullandığı vurgulandı. Erdoğan'ın konuşmasında Kral Selman'a güvendiğinden bahsettiğini ancak bunu Veliaht Prens için yapmadığı kaydedildi.

Bild gazetesinde yer alan haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan herkesin Türkiye'ye iade edilerek yargılanmalarını istediği aktarıldı. Erdoğan'ın emri verenden uygulayanlara kadar bu işte dahli olanların Türkiye'de yargılanmalarını talep ettiği vurgulandı.

Die Tageszeitung (taz) gazetesindeki haberde de ''Korkunç cinayet'' başlığı kullandı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesini net şekilde "planlı bir cinayet" olarak nitelediği ve sorumluların Türkiye'de yargılanmalarını istediği belirtildi.