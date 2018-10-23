Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması Rus basınında

MOSKOVA (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama, Rus basınında detaylı şekilde yer aldı.

Rossiya 24 haber kanalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına "Ankara memnun değil" başlığıyla haber bültenlerinde yer verdi.

Haberde, Erdoğan’ın Suudilerin Kaşıkçı’yı planlı olarak öldürdüğüne yönelik ifadeleri öne çıkarıldı ve Ankara’nın bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi.

Erdoğan’ın konuşması ve olayla ilgili detaylar İstanbul’dan yapılan canlı bağlantıyla seyircilere aktarıldı.

Rus TASS haber ajansı ise Erdoğan’ın Kaşıkçı’nın ince bir planla öldürüldüğüne ilişkin sözlerini başlığa çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün 3 ayrı Suudi grubun İstanbul’a geldiğine yönelik açıklamasının vurgulandığı haberde, Erdoğan’ın olayla ilgili yaptığı kronolojik açıklamaya geniş yer verildi.

Ria haber ajansı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suçluların İstanbul’da yargılanması çağrısını başlıktan verirken, Erdoğan’ın paylaştığı, Suudi Arabistanlı istihbarat elemanlarının Belgrad ormanları ve Yalova’da inceleme yaptıkları bilgisini aktardı.