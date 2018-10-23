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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması Rus basınında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması Rus basınında

MOSKOVA (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama, Rus basınında detaylı şekilde yer aldı.

Rossiya 24 haber kanalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına "Ankara memnun değil" başlığıyla haber bültenlerinde yer verdi.

Haberde, Erdoğan’ın Suudilerin Kaşıkçı’yı planlı olarak öldürdüğüne yönelik ifadeleri öne çıkarıldı ve Ankara’nın bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi.

Erdoğan’ın konuşması ve olayla ilgili detaylar İstanbul’dan yapılan canlı bağlantıyla seyircilere aktarıldı.

Rus TASS haber ajansı ise Erdoğan’ın Kaşıkçı’nın ince bir planla öldürüldüğüne ilişkin sözlerini başlığa çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün 3 ayrı Suudi grubun İstanbul’a geldiğine yönelik açıklamasının vurgulandığı haberde, Erdoğan’ın olayla ilgili yaptığı kronolojik açıklamaya geniş yer verildi.

Ria haber ajansı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suçluların İstanbul’da yargılanması çağrısını başlıktan verirken, Erdoğan’ın paylaştığı, Suudi Arabistanlı istihbarat elemanlarının Belgrad ormanları ve Yalova’da inceleme yaptıkları bilgisini aktardı.

Kommersant'ın “Suudi gazetecinin katillerinin bulunması için Başkan Erdoğan yardım edecek” başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan’ın grup toplantısında Riyad’a olayla ilgili bir dizi sorular sorduğu belirtildi.

Komsomolskaya Pravda, Erdoğan’ın Suudi gazetecinin önceden yapılan bir planla cinayete kurban gittiğine ilişkin sözlerini haberin başlığından verdi. Haberde, Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre The Washington Post yazarının İstanbul’da kaybolduğu gün Suudi Arabistan’dan üç grubun ülkeye girdiğine dikkat çekildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kaşıkçı olayı rus basını

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